Автобус врезался в столб на Севастопольском проспекте в Москве

Фото: Depositphotos

Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Рейсовый автобус частного перевозчика врезался в мачту городского освещения на Севастопольском проспекте в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе прокуратуры по городу в пятницу, 24 декабря.

В ведомстве отметили, что на момент столкновения в транспортном средстве находились 15 человек. По предварительным данным, одна женщина-пассажир была госпитализирована в медицинское учреждение.

По данному факту московская прокуратура организовала проверку.

Похожий инцидент произошел в Москве 23 декабря. На улице Свободы легковой автомобиль столкнулся с автобусом частного перевозчика. В результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, им оказывалась необходимая медицинская помощь. Также пострадал виновник ДТП. Уточнялось, что у него случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания. Позже стало известно, что виновника аварии госпитализировали. Прокуратура Москвы также организовала проверку по факту случившегося.