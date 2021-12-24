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Автобус врезался в столб на Севастопольском проспекте в Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Автобус врезался в столб на Севастопольском проспекте в Москве
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Рейсовый автобус частного перевозчика врезался в мачту городского освещения на Севастопольском проспекте в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе прокуратуры по городу в пятницу, 24 декабря.

В ведомстве отметили, что на момент столкновения в транспортном средстве находились 15 человек. По предварительным данным, одна женщина-пассажир была госпитализирована в медицинское учреждение.

По данному факту московская прокуратура организовала проверку.

Похожий инцидент произошел в Москве 23 декабря. На улице Свободы легковой автомобиль столкнулся с автобусом частного перевозчика. В результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, им оказывалась необходимая медицинская помощь. Также пострадал виновник ДТП. Уточнялось, что у него случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания. Позже стало известно, что виновника аварии госпитализировали. Прокуратура Москвы также организовала проверку по факту случившегося.

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