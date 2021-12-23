Виновник ДТП с участием автобуса на северо-западе Москвы госпитализирован
Спасатели ликвидировали последствия ДТП с участием автобуса на северо-западе Москвы, в результате которого пострадало шесть человек, пятеро из них — пассажиры автобуса. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
— На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчет АСО № 9 столичного Пожарно-спасательного центра, — говорится в сообщении.
Прибыв на место аварии, спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля и передали пострадавших из маршрутного такси работникам медицинской службы, говорится в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».
Виновник ДТП, предварительно, госпитализирован с тяжелыми травмами.
По предварительной информации, на улице Свободы легковой автомобиль столкнулся с автобусом частного перевозчика. В результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, им оказывается необходимая медицинская помощь. Также пострадал виновник ДТП. Уточняется, что у него случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания.
Прокуратура Москвы на данный момент проводит проверку по факту случившегося.