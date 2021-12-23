Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Виновник ДТП с участием автобуса на северо-западе Москвы госпитализирован

Евгений Белоусов

Происшествия
Виновник ДТП с участием автобуса на северо-западе Москвы госпитализирован
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, улица Свободы, 80 Карта всех событий

Спасатели ликвидировали последствия ДТП с участием автобуса на северо-западе Москвы, в результате которого пострадало шесть человек, пятеро из них — пассажиры автобуса. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

— На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчет АСО № 9 столичного Пожарно-спасательного центра, — говорится в сообщении.

Прибыв на место аварии, спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля и передали пострадавших из маршрутного такси работникам медицинской службы, говорится в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Виновник ДТП, предварительно, госпитализирован с тяжелыми травмами.

По предварительной информации, на улице Свободы легковой автомобиль столкнулся с автобусом частного перевозчика. В результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, им оказывается необходимая медицинская помощь. Также пострадал виновник ДТП. Уточняется, что у него случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания.

Прокуратура Москвы на данный момент проводит проверку по факту случившегося.

Читайте также:
Москва ДТП Госпитализация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Все мнения
О проекте