Виновник ДТП с участием автобуса на северо-западе Москвы госпитализирован

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Россия, Москва, улица Свободы, 80 Карта всех событий

Спасатели ликвидировали последствия ДТП с участием автобуса на северо-западе Москвы, в результате которого пострадало шесть человек, пятеро из них — пассажиры автобуса. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

— На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчет АСО № 9 столичного Пожарно-спасательного центра, — говорится в сообщении.

Прибыв на место аварии, спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля и передали пострадавших из маршрутного такси работникам медицинской службы, говорится в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Виновник ДТП, предварительно, госпитализирован с тяжелыми травмами.

По предварительной информации, на улице Свободы легковой автомобиль столкнулся с автобусом частного перевозчика. В результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, им оказывается необходимая медицинская помощь. Также пострадал виновник ДТП. Уточняется, что у него случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания.

Прокуратура Москвы на данный момент проводит проверку по факту случившегося.