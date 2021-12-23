Прокуратура проводит проверку в связи с ДТП на северо-западе Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, улица Свободы, 80 Карта всех событий

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с ДТП на северо-западе столицы, в котором, по предварительным данным, пострадало десять человек. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, на улице Свободы легковой автомобиль столкнулся с автобусом частного перевозчика. В результате аварии пострадали девять пассажиров маршрутки, им оказывается необходимая медицинская помощь. Также пострадал виновник ДТП. Уточняется, что у него случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 135 ДТП, в которых семь человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. По данным ведомства, в ДТП на прошлой неделе пострадали девять детей.