Суд приговорил к 4,5 года колонии мачеху, истязавшего своего малолетнего пасынка под Волгоградом

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В Волгоградской области суд приговорил местную жительницу к 4,5 года колонии общего режима за истязание пятилетнего пасынка. При этом отбывание наказания женщине отсрочили до момента пока остальные дети, находившиеся под ее опекой не достигнут совершеннолетнего возраста. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает «ГлагоL».

По данным издания, в 2018 году житель хутора Галушкинский после смерти супруги решил жениться второй раз. На тот момент от первого брака у него было трое детей, а у его новой избранницы — один. Какое-то время пара жила спокойно, через год у новобрачных родился уже общий ребенок.

Мачеха нашла общий язык с двумя неродными детьми, однако третьего невзлюбила. Вероятно, это было связано с тем, что ребенок был похож на свою покойную мать. Женщина принялась изводить мальчика.

— Молодая жена стала настраивать мужа против сына, прививая чувство безразличия и жестокости к ребенку. С января 2020 года супруги систематически наносили побои мальчику ремнем, палками, железными ведрами, унижали и оскорбляли его, причиняя физические, психические и нравственные страдания, — рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Кроме того, «родители» периодически выгоняли ребенка раздетым на холод и оставляли без еды. В связи с чем у мальчика развились различные заболевания.

В мае текущего года мачеха толкнула пятилетнего мальчика настолько сильно, что ребенок упал на бетонную дорожку, ударившись спиной и головой. На затылке мальчика образовалось рассечение, но в больницу его отвозить не стали.

В следующем месяце, в ночь на 14 июня, малыш не мог уснуть и жаловался на головные боли. Днем того же дня он потерял сознание, играя в песочнице во дворе. После этого горе-родители все же увезли ребенка в больницу. Мальчика положили в реанимацию, где вечером он скончался.

— Причиной смерти ребенка стала тупая закрытая травма головы, кровоизлияние под твердую мозговую оболочку, отек головного мозга, — отмечает «ГлагоL».

В ночь после смерти мальчика его отца нашли мертвым в сарае собственного дома. Мачеху привлекли к уголовной ответственности.