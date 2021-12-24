Кинолекторий «Детский Пионер» покажет мультфильм «Песнь моря»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 21 Карта всех событий

Кинолекторий «Детский Пионер» 26 декабря приглашает горожан на показ мультфильма Томма Мура «Песнь моря» — второй полнометражной картины ирландского режиссера и иллюстратора, сделанной под влиянием Хаяо Миядзаки.

Встреча начнется с приветственного какао, мастер-класса и волшебного желания.

Невероятная история Бена и его сестренки Сирши: вместе они пускаются в фантастическое путешествие сквозь исчезающий мир древних легенд и магии, пытаясь вернуться домой.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте кинотеатра.

Кинотеатр «Художественный» с 25 декабря по 9 января 2022 года зовет москвичей и гостей столицы на новогодний кинофестиваль. В его афише значатся современная новогодняя классика, главные рождественские хиты Голливуда и просто хорошие фильмы.

Откроет фестиваль комедия «Чего хочет Слава?» — фильма о том, что мы сами ответственны за исполнение своих желаний.

Семейной аудитории будут интересны картины «Эта замечательная жизнь», «Золушка», «Рождество в июле», «Волшебник из страны Оз», «Круэлла» и мультфильм «Душа».