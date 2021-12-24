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Новогодний фестиваль пройдет в кинотеатре «Художественный»

Ольга Маркова

Сюжет: 

Новый год — 2022
Развлечения
Новогодний фестиваль пройдет в кинотеатре «Художественный»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Арбатская площадь, 14с1 Карта всех событий

Кинотеатр «Художественный» с 25 декабря по 9 января 2022 года приглашает москвичей и гостей столицы на новогодний кинофестиваль. В его афише значатся современная новогодняя классика, главные рождественские хиты Голливуда и просто хорошие фильмы.

Откроет фестиваль комедия «Чего хочет Слава?» — фильма о том, что мы сами ответственны за исполнение своих желаний.

Семейной аудитории будут интересны картины «Эта замечательная жизнь», «Золушка», «Рождество в июле», «Волшебник из страны Оз», «Круэлла» и мультфильм «Душа».

Среди хитов голливудской рождественской классики: «Рождество в июле» Престона Стерджеса, «Рождественский гимн» Брайана Десмонда Херста и мюзикл «Светлое Рождество» режиссера «Касабланки» Майкла Кертица.

Фильм Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь» покажут вечером 31 декабря. Праздничная картина, возвращающая веру в себя и свои силы, входит в список ста величайших американских фильмов в истории.

Из современных рождественских лент на фестивале в «Художественном» можно увидеть картину Густа ван ден Берге «Крошка Иисус из Фландрии» с участием непрофессиональных актеров с синдромом Дауна; сказку Киры Муратовой «Мелодия для шарманки» с Ренатой Литвиновой в роли доброй волшебницы; черную комедию Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта «Снега больше не будет»; фильм Чарльза Покела «Рождество опять».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте кинотеатра.

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