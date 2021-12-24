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Аэроэкспрессы во Внукове будут останавливаться на станции Аминьевская

Анастасия Колоскова

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Аэроэкспрессы во Внукове будут останавливаться на станции Аминьевская
Фото: Пресс-служба «Аэроэкспресс»

Аэроэкспрессы, которые курсируют от Киевского вокзала до аэропорта Внуково и обратно, с 27 декабря будут совершать промежуточную остановку на станции Аминьевская. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

Уточняется, что время поездки от вокзала до конечной точки не изменится и по-прежнему будет занимать 35 минут. При этом от Аминьевской до аэропорта Внуково аэроэкспресс будет доезжать за 25 минут. Поезда, направляющиеся в сторону аэропорта, будут останавливаться на платформе в 10 минут каждого часа.

— Станция Аминьевская соединена переходом по принципу «сухие ноги» с одноименной станцией метро Большой кольцевой линии, а БКЛ — это удобный пересадочный контур. Жителям многих районов теперь не нужно будет специально ехать в центр, чтобы сесть на аэроэкспресс до Внуково, благодаря чему они смогут существенно сэкономить время при поездке в аэропорт, — отметил генеральный директор «Аэроэкспресса» Андрей Акимов.

В пресс-службе добавили, что на станции Аминьевская установят билетопечатающие автоматы, а турникеты адаптируют для считывания билетов «Аэроэкспресс».

До этого сообщалось, что праздничный поезд «Еж-3», который уже успел полюбиться жителям столицы, запустили на Таганско-Краснопресненской линии московского метро в преддверии Нового года. Тематический состав выезжает на маршрут пятый год подряд.

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