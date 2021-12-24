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Новогодний состав «Еж3» запустили в столичном метрополитене

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Новогодний состав «Еж3» запустили в столичном метрополитене
Фото: Пресс-служба Дептранса

Праздничный поезд «Еж3», который уже успел полюбиться жителям столицы, запустили на Таганско-Краснопресненской линии московского метро в преддверии Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 24 декабря.

В ведомстве отметили, что тематический состав пятый год подряд выезжает на маршрут.

— Главное украшение обновленного состава снаружи — светящийся рождественский венок с бантом на головных вагонах, а внутри — еловые ветки, новогодние шары и море светящейся гирлянды. Ловите сказочный состав до 30 января, — говорится в сообщении.

Новогодний состав «Еж3» запустили в столичном метрополитене Фото: Пресс-служба Дептранса

23 декабря поезд, посвященный десятилетию офисов государственных услуг, запустили в столичном метрополитене. Вагоны состава красного и бежевого цветов украсили фотографиями сотрудников центров МФЦ, а также рассказали пассажирам, как они попали в эту профессию.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к новогодним праздникам общественный транспорт и коммунальную технику в городе полностью украсили. По его словам, для создания праздничного настроения важно не только украсить площади, улицы парки и катки, но и городской и коммунальный транспорт.

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