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Посвященный центрам МФЦ тематический поезд запустили в московском метро

Виктория Сикерина

Город
Посвященный центрам МФЦ тематический поезд запустили в московском метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Тематический состав, посвященный десятилетию офисов государственных услуг, запустили в столичном метрополитене. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 23 декабря.

Она отметила, что вагоны поезда красного и бежевого цветов украсили фотографиями сотрудников центров МФЦ, а также рассказали пассажирам, как они попали в эту профессию.

Состав будет курсировать по Сокольнической линии метрополитена в течение шести месяцев.

— Этот запуск — еще один повод вспомнить, сколько всего удалось сделать центрам госуслуг для москвичей. Прошло уже 10 лет с момента, когда мы создали «Мои документы». Практически не осталось тех, кто помнит, как было раньше — очереди, неудобные кабинеты, куча разных офисов ведомств для получения одной стандартной справки по всему городу. «Мои документы» стали эталоном клиентоориентированности, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова заммэра.

17 декабря Дворец государственных услуг на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) отпраздновал трехлетие с момента создания.

За прошедшее время самой популярной услугой офиса «Мои документы» стало оформление прав на недвижимость и кадастровый учет. Ее предоставляют по предварительной регистрации на портале mos.ru. Оплату государственной пошлины за получение услуги можно произвести безналичным способом в специальных терминалах.

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