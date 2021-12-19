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Сергей Собянин рассказал, как общественный транспорт Москвы украсили к праздникам

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Сергей Собянин рассказал, как общественный транспорт Москвы украсили к праздникам
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

К новогодним праздникам общественный транспорт и коммунальную технику в Москве украсили, рассказал 19 декабря мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По словам мэра, для создания праздничного настроения важно не только украсить площади, улицы парки и катки, но и городской и коммунальный транспорт.

Так, например, праздничными новогодними гирляндами украсили 50 электробусов и 20 трамваев «Витязь-Москва», 11 вагонов Московских центральных диаметров, 1460 автобусов, четыре автоматических комплекса «Паркон» Центра организации дорожного движения и около двух тысяч автомобилей такси. Также в московском метро запустили целых три новогодних состава: «Москва-2020», «Еж» и «Русич», а также 60 поездов с украшенными головными вагонами.

Кроме того, на улицах столицы будет работать более 600 коммунальных машин, оформленных гирляндами, световыми элементами и наклейками с новогодней символикой. Отмечается, что праздничный транспорт будет работать до конца января.

Сергей Собянин рассказал, как общественный транспорт Москвы украсили к праздникам Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Хорошо освещенный город, красивый город добавляет настроения, — отметил Сергей Собянин.

11 декабря сообщалось, что в столице на 27 площадках открылся зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Погрузиться в атмосферу предстоящих зимних праздников, найти новогодние сувениры и игрушки на елку, выпить горячего глинтвейна гости фестиваля смогут как на центральных, так и на окружных площадках.

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