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Полиция установила личность избившего топ-менеджера «Ростелекома» в баре в Москве

Георгий Соланович

Происшествия
Полиция установила личность избившего топ-менеджера «Ростелекома» в баре в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Полиция установила личность избившего топ-менеджера «Ростелекома» в баре в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, 22 декабря в районное ОМВД России обратился мужчина и заявил, что его избили в столичном баре.

Мужчина утверждал, что после того как он сделал замечание сидящей в заведении компании, один из посетителей накинулся на него с кулаками.

— В течение нескольких часов личность подозреваемого была установлена полицейскими. Как выяснилось, он успел вылететь в город Краснодар, — уточнил начальник ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В этот же день сотрудники Линейного отделения задержали подозреваемого 1990 года рождения в краснодарском аэропорту и доставили его в московское подразделение органа внутренних дел. Возбуждено уголовное по статье «Хулиганство».

По данным СМИ, в результате потасовки пострадал топ-менеджер «Ростелекома».

23 декабря на севере столицы неизвестные обокрали ломбард почти на 1,4 миллиона рублей. Полицейские установили, что неизвестные проникли в помещение ломбарда около 4 часов утра и похитили ювелирные украшения, деньги и компьютер.

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