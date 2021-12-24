Ломбард обокрали почти на 1,4 миллиона рублей на севере Москвы

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Россия, Москва, Клязьминская улица Карта всех событий

На севере столицы неизвестные обокрали ломбард почти на 1,4 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 24 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Ранним утром 23 декабря сообщение о срабатывании охранной сигнализации в ломбарде на Клязьминской улице поступило в службу «02». Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что неизвестные проникли в помещение ломбарда около 4 часов утра. Злоумышленники похитили ювелирные украшения, деньги и компьютер.

Материальный ущерб составил один миллион 393 тысячи рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

На прошлой неделе полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у безработной жительницы столицы шубы из рыси за два с половиной миллиона рублей. Инцидент произошел вечером 11 декабря. Девушка пришла в бар на Большой Никитской улице. На ней была дорогостоящая шуба из рыси, которую девушка оставила в гардеробе заведения. Собравшись домой, девушка обнаружила, что ее верхняя одежда пропала.