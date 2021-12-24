Исторический музей пригласил на программы в зимние каникулы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Государственный Исторический музей в январе 2022 года приглашает взрослых и детей на зимние программы.

Откроет мероприятия 3 и 5 января программа с мастер-классом «Загадки старинных портретов. Левицкий». Занятие посвящено искусству русского портрета XVIII века.

Участники узнают, как зарождался и развивался жанр портрета, когда искусство портрета приходит в русскую культуру, в чем заключались особенности художественной манеры Левицкого.

5 и 7 января музей зовет на интерактивную программу «Вокруг света с Иваном Крузенштерном». Участники увидят редкие предметы, собранные экспедицией в Японии и Америке, узнают о тяжелых испытаниях, выпавших на долю путешественников, и заполнят дневник экспедиции.

Программа с мастер-классом «Символы и песни наших побед» состоится 7 января. Она позволит гостям музея погрузиться в изучение военной истории России XVIII–XIX веков, узнать о сражениях и выдающихся полководцах, о зарождении и развитии воинской символики русской императорской армии.

Завершит познавательный цикл 9 января интерактивная программа с элементами театрализации «Один день в Смольном институте», которая посвящена теме воспитания и образования девушек в Смольном институте во второй половине XVIII века.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.