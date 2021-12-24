Психотерапевт объяснила, почему перфекционисты становятся неудачниками

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Врач-психотерапевт Елена Боярская рассказала о том, почему людям с перфекционизмом тяжело добиться успеха в той или иной сфере и как стремление все улучшить приносит вред здоровью.

— Перфекционизм — это невозможность закрыть глаза не мелкие недостатки и потребность достигать высоких целей. Для перфекциониста идея важнее цели личности. Для человека результат важнее средств к его достижению. Иллюзорная миссия главнее, чем сегодняшние потребности и здоровье, — сказала врач в новом выпуске на YouTube-канале «Первый шаг».

Проблема, которая свойственна человеку с перфекционизмом – это прокрастинация. Человек выбирает что-то «отложить на потом», «до того момента, пока не будут идеальные условия».

— В мышлении рисуются только идеальные картинки. Ему нужно создать идеальные условия: ни в право, ни в лево. Иногда это доходит до абсурда, и человек это понимает. Перфекционизм — это хождение по кругу: я хочу — представляю картинку — она не достижима. Перфекционисты часто говорят, что не могут ничего начать, — рассказала врач.

Из-за частых переработок и раздражительности у перфекционистов нередко возникают проблемы со здоровьем. Чтобы избавиться от этого качества, нужно начать хвалить себя, обращать внимание на свои сильные стороны и воспринимать неудачи как опыт и научение.

Психотерапевт также предупредила о рисках психических расстройств при сбросе веса.