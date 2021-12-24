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«Слипание тромбоцитов»: гематолог назвал продукты, сгущающие кровь

Рафаэль Залян

Общество
«Слипание тромбоцитов»: гематолог назвал продукты, сгущающие кровь
Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Неправильные пищевые привычки, в том числе злоупотребление алкоголем и кофе, повышают вязкость крови и увеличивают риск образования тромбов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-гематолог Дмитрий Евсеев.

— Прежде всего проблему могут вызвать неправильные пищевые привычки. Например, несбалансированное питание, которое состоит преимущественно из углеводов и жирной еды. Все это усугубляет положение больного. Чрезмерное потребление алкогольных напитков тоже добра не несет, — сказал гематолог.

Алкогольные напитки, предупредил Евсеев, приводят к слипанию тромбоцитов. При этом, по словам врача, при определенных условиях спиртное может разжижать кровь. Такой эффект достигается, если не превышать безопасную суточную дозу.

— Не более 30 граммов водки или 100 граммов красного вина, — уточнил врач.

Развитию тромбов и образованию холестерина способствует кофе, предупредил врач. Он назвал этот напиток злейшим врагом крови. Евсеев также призвал быть острожными с молочными продуктами. После их употребления в организме образуется фруктоза, повышающая вязкость крови, отметил гематолог.

Собеседник «ВМ» указал и на прямую связь между курением и развитие атеросклероза. Никотин, как пояснил специалист, сужает сосуды, что повышает риск тромбоза.

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