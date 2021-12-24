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Председатель ОНК Москвы поддержал слова Путина о важности работы горячей линии для заключенных

Георгий Соланович

Происшествия
Председатель ОНК Москвы поддержал слова Путина о важности работы горячей линии для заключенных
Фото: АГН Москва

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков высказался в поддержку слов президента России Владимира Путина о важности борьбы правозащитников против пыток в тюрьмах и работы горячей линии для заключенных. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила Газета ОНК.

23 декабря во время пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о пытках в учреждениях ФСИН, назвал данные следствия важным аспектом в оценке ситуации. Более того, российский лидер подчеркнул важность проводимой общественными организациями работы.

— То, что сказал президент России Владимир Путин о необходимости использовать возможности правозащитных организаций в борьбе с пытками в системе ФСИН, абсолютно верно, — отметил Волков.

После председатель ОНК заявил, что организация будет стараться выявлять и пресекать пытки в организациях принудительного содержания. Волков добавил, что именно для этого была создана горячая линия для заключенных.

23 декабря корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с секретарем ОНК Алексеем Мельниковым о проблеме пыток в СИЗО.

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