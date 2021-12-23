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Член ОНК рассказал, как искоренить пытки в российских тюрьмах

Илья Ашуров

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Член ОНК рассказал, как искоренить пытки в российских тюрьмах
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Журналистка Ксения Собчак на пресс-конференции Владимира Путина задала президенту вопрос о правах человека и о пытках в СИЗО. Она рассказала, что только вернулась из Иркутска, где выявлено множество фактов о пытках заключенных. Собчак назвала СИЗО-1 в Иркутске самым страшным в стране. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с секретарем столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексеем Мельниковым, насколько это масштабная проблема в России и как с ней бороться.

Пытки — общемировая проблема

В начале октября в СМИ прогремела история о масштабных нарушениях прав человека, пытках и унижениях в саратовской тюремной больнице. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти страны осведомлены о видео с заключенным, которое приводилось в качестве доказательства. В тот же день глава УФСИН по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Федотов подал рапорт об отставке. А 6 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело. В конце ноября стало известно, что Волжский суд Саратова арестовал до 25 января бывшего главу Областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН Павла Гаценко по делу о пытках. Вскоре после этого в Госдуму был внесен проект закона об ужесточении наказания за пытки со стороны правоохранителей.

По словам секретаря столичной ОНК Алексея Мельникова, это действительно общемировая проблема (пытки — прим. «ВМ»). Он отметил, что на сегодняшний день это проблема многих стран, а в некоторых государствах пытки, «можно сказать, узаконены».

— Если говорить про Россию, то проблема не массовая. На данный момент я могу выделить около 10 регионов, где проблема с работой ФСИН в целом стоит довольно остро. Это Сибирь, Саратов, — рассказывает Мельников.

Он отметил, что в России есть и положительные примеры, где, по его мнению, все очень неплохо.

— Например, Рязань. Там минимальное количество жалоб, — рассуждает член ОНК.

Мельников уверен, что в работе ФСИН есть немало вещей, которые нужно менять, и введение уголовной статьи «Пытки» — лишь одна из немногих мер.

Простые рецепты

Мельников уверен, что если соблюсти ряд мер, пытки можно будет «искоренить». Одна из них — расширение полномочий субъектов общественного контроля.

— То есть сейчас, например, мы не можем общаться приватно с человеком. Только вместе с сотрудником ФСИН. Получается не очень хорошая картина. Я уйду, а он останется. Люди боятся говорить под пристальным присмотром, — сетует секретарь столичной ОНК.

Также следует усилить институт ресоциализации (интеграции бывших заключенных в общество. — прим. «ВМ»).

— Надо, чтобы он работал более эффективно. Потому что человек, когда первый раз попадает в места лишения свободы, он так или иначе погружается в этот менталитет. А когда выходит, что происходит? На нем клеймо. На работу его не берут, а если и берут, то охранником за три рубля, и он фактически вынужден вернуться обратно, потому что этому обществу он, получается, не нужен. Это в корне неправильно, — рассуждает Мельников.

В разговоре с корреспондентом «ВМ» он также заявил о необходимости более обширной поддержки субъектов ресоциализации и стимулирования работодателей к тому, чтобы они брали на работу бывших заключенных.

— Также необходимы кадровые и организационные изменения, ужесточение профессионального отбора, повышение заработных плат сотрудникам ФСИН и введение новых льгот. Вот, например, вы знали, что средняя зарплата сотрудника ФСИН 35 тысяч рублей? Это чудовищно мало! — возмущается член ОНК.

Подводя итоги, Мельников отметил, что у сотрудников ФСИН на данный момент нет ни военных премий, ни каких-либо льгот.

— Это надо менять. Чтобы люди хотели там работать, чтобы держались за эту работу, — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при расследовании пыток в системе ФСИН необходимо использовать все возможности правозащитных ведомств. По словам главы государства, к настоящему моменту в стране насчитывается около 17 возбужденных уголовных дел по данным вопросам. Он отметил, что правительство страны совместно с правозащитными организациями будет добиваться улучшения ситуации.

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