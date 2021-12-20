Госдума отправила в рассылку проект об ужесточении наказаний за пытки

Фото: Пресс-служба Госдумы

Совет Госдумы принял решение направить в рассылку до 10 января для обсуждения законопроект об ужесточении наказания за пытки со стороны правоохранителей. Об этом сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в понедельник, 20 декабря.

— Мы договорились его разослать на три недели. 10 января срок закончится, мы проведем после этого комитет, рассмотрим отзывы, — рассказал парламентарий.

Первое чтение документа состоится на одном из первых заседаний весенней сессии Госдумы, приводит слова Крашенинникова ТАСС.

20 декабря сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, который призван ужесточить положения Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти. Внимание депутатов, как уточняется, привлекли ставшие недавно достоянием общественности факты применения пыток сотрудниками ФСИН к заключенным.

26 ноября волжский суд Саратова арестовал до 25 января бывшего главу Областной туберкулезной больницы № 1 УФСИН Павла Гаценко по делу о пытках. В октябре СК возбудил еще четыре уголовных дела по факту пыток заключенных.