Режим работы автобусов и остановок в Москве изменится

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Некоторые автобусные маршруты и остановки для общественного транспорта изменят свой график работы в разных местах Москвы с 35 декабря. Об этом сообщила пресс–служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Например, автобусы более не будут подъезжать к станции метро «ЦСКА». Между остановкой «Ясеневая улица, 17» и станцией метро «Красногвардейская» утром и вечером будут курсировать короткие рейсы. На маршруте Sk1 часть остановок изменила свое название. Более того, маршрут был продлен до остановки «Татнефть».

Автобусы на остановках «Балаклавский проспект, 18» и «Балаклавский проспект, 33» с 25 декабря будут останавливаться только по требованию пассажиров. Станция «Ступинский проезд» в сторону Западного Бирюлева перенесена на 150 метров назад.

24 декабря в пресс–службе компании «Аэроэкспресс» заявили, что аэроэкспрессы, которые курсируют от Киевского вокзала до аэропорта Внуково и обратно, с 27 декабря будут совершать промежуточную остановку на станции Аминьевская.