За год в Подмосковье очистили свыше 23 километров рек

Фото: morspas.com / Морская спасательная служба Росморречфлота

В общей сложности 23 километра рек расчистили в Московской области в этом году, также провели работы по очистке 47 прудов и озер.

— Если говорить о расчистке рек, то в течение года удалось пройти в общей сложности 23 километра. В рамках первого этапа проекта расчистки Клязьмы от Пироговского водохранилища до границы с Владимирской областью пройден участок протяженностью 18 километров, — сообщил министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Кроме того, был очищен участок Воймеги в черте городского округа Рошаль протяженностью около пяти километров.

Андрей Разин отметил, что темпы очистки водоемов в области выдерживаются на высоком уровне, несмотря на масштабный объем негативного воздействия на реки, заболачивание и зарастание акваторий.

За счет оптимизации расходов в нынешнем году удалось расчистить 47 водоемов вместо запланированных ранее 22. После очистки водоемов области было утилизировано шесть тонн мусора. Также вдоль берега специалисты удалили аварийные деревья, передает издание «Вести Подмосковья».

До этого стало известно, что в Подмосковье стартовал проект объединенной системы мониторинга выбросов.