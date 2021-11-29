Дышите глубже: в Подмосковье стартовал проект объединенной системы мониторинга выбросов

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский проверяет показатели прибора оценки состояния воздуха, установленного в подмосковном Красногорске / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

29 ноября Москва и Московская область создают объединенную систему мониторинга качества воздуха, потому что формальные границы, конечно, существуют, но они не заставят подмосковный воздух остановиться у границы МКАД. Зато контролировать чистоту того, чем мы дышим, в столице научились, и имеющийся опыт Москва с радостью передает соседям.

У красногорской школы № 12 можно увидеть по-воробьиному задиристых младшеклассников, родителей, озадаченных старших школьников, учителей и охранников. Здесь есть спортивная площадка, турники, осенние цветочные клумбы, отбросившие листву деревья и даже туман. А еще здесь двое в форме Мосэкомониторинга — инженеры Евгений Казин и Никита Леонидов. В таком окружении они выглядят довольно странно. Сегодня специалисты проверяют одну из установленных на территории области автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) — она как раз на территории красногорской школы. Это пестрый прямоугольный контейнер с логотипом Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ее появление здесь закономерно — поблизости пересекаются оживленные Новорижское и Ильинское шоссе.

Евгений и Никита взбираются на крышу конструкции. Фантазия сразу дорисовывает над их головами мачту — в этот момент работники Мосэкомониторинга страшно похожи на экипаж небольшого судна. Внутри станции, как в батискафе, нет ничего, кроме приборов. Повсюду что-то горит и мигает. На стойках расположены газоанализаторы — по одному на каждое загрязняющее вещество. Проверяющие оценивают показания анализаторов оксида углерода и диоксида азота, записывают показания приборов — так выглядит современный диалог человека с техникой.

Рядом работают компьютер и кондиционер — для точности измерений на каждой станции должна поддерживаться определенная температура. Сегодня инженеры проверяют техсостояние оборудования, его работу, связь и передачу данных. Но такие рейды в дальнейшем будут проводиться нечасто. Станция потому и называется автоматической, что способна работать без посторонней помощи.

За работой инженеров наблюдают заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин и руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Они приехали в Красногорск, чтобы обсудить экологическое сотрудничество столицы и области, стартом которого и стала установка на территории Подмосковья автоматических станций.

Атмосфера под контролем

На территории 12 городов Московской области за счет столицы установили и ввели в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха. По две расположены в Видном, Балашихе и Люберцах. По одной АСКЗА появилось в Подольске, Химках, Долгопрудном, Павловском Посаде, Дзержинском, Мытищах, Красногорске, Одинцове и Щелкове.

Внутри автоматических станций — газоаналитическое оборудование, идентичное тому, которое измеряет загрязнение воздуха в столице. Так же как при конструировании московской системы мониторинга атмосферы, при создании подмосковной опирались на основные методологические принципы Всемирной организации здравоохранения. Измерения будут проводиться в круглосуточном режиме. Станции раз в 20 минут передают данные по всем контролируемым загрязняющим веществам.

— Существуют нормативы, — объясняет Антон Кульбачевский. — Когда они превышаются, станция дает сигнал об этом в центр обработки информации. После этого выезжают инспекторы, специалисты, передвижные лаборатории, чтобы понять, какие предприятия потенциально могут оказывать воздействие на загрязнение атмосферы. Проводится целое расследование. Кстати, в том числе и на крупных московских предприятиях есть датчики. Их установка — добровольное решение владельцев. Они в режиме реального времени поставляют данные. Чтобы оштрафовать предприятие, если есть превышение, нам даже не надо выезжать. Мы получаем сигнал и по нашему протоколу исследований выписываем штраф.

Перед установкой автоматических станций были выбраны города и перечни приоритетных контролируемых загрязняющих веществ. Учитывались потенциальные источники загрязнения воздуха, расположенные на прилегающей территории, — это крупные дороги и производства. На автономной станции в Красногорске, например, измеряются девять показателей: оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, озон, метан, углеводороды.

— Эти станции, которые мы установили, кроме химических параметров, будут измерять и метеоданные. Загрязнение воздуха связано в том числе и с метеорологическими условиями, — добавил начальник департамента.

По словам Антона Кульбачевского, проект создания единой системы мониторинга одинаково важен для Москвы и Московской области. Экологический мониторинг, с одной стороны, единственный инструмент, позволяющий своевременно обнаружить проблему, сформулировать задачи. С другой стороны, это возможность оценить экологическую эффективность природоохранных мер.

— Без выстроенной системы экологических наблюдений невозможно узнать эффективность тех или иных мероприятий, — уверен он. — Это очень важный момент. Можно потратить огромное количество бюджетных денег, но без системы наблюдения не понять, дали они эффект или нет.

Ближайшие соседи

Красногорск расположен в 22 километрах от центра Москвы, а его часть — в пределах МКАД. Этот город — ближайший сосед столицы.

Экологическая обстановка здесь ухудшается с начала века. И наибольшее беспокойство вызывает именно загрязнение воздушной среды. Нормы на большей части территорий города обычно не превышаются, но вблизи транспортных магистралей и промышленных объектов, которых здесь немало, есть области повышенного загрязнения. Похожая ситуация и в других городах, в которых установили АСКЗА. Интересно, что проект создания единой системы — это первый опыт в стране, когда создается межрегиональная сеть экологического мониторинга.

— Воздух не знает границ, — подчеркивает Антон Кульбачевский. — Мы установили 15 станций до ЦКАД. Здесь располагаются тысячи объектов, которые оказывают одинаково большое влияние и на Москву, и на Московскую область. Объединенная система мониторинга воздуха позволит специалистам обоих регионов объединить усилия в защите окружающей среды. Можно будет заняться разработкой природоохранных проектов, оперативно находить и пресекать несанкционированные выбросы, оценивать эффективность принимаемых мер.

Что касается дальнейшей работы новых станций, то Москва взяла на себя их обслуживание. Ведь в столице уже накоплен опыт оценки качества атмосферного воздуха — сейчас в Москве успешно работают 56 автоматических станций.

Природа / Фото: Никита Нестеров / Вечерняя Москва

Делимся опытом

Помогать Подмосковью столица способна потому, что сама прошла большой путь, чтобы улучшить экологическую ситуацию в своих границах. 10 лет назад город перешел на новую экологическую политику.

Можно выделить три группы решений, принятых за это время и поспособствовавших улучшению экологической ситуации в регионе. Одно из них — в области транспортной политики. С 2012 года Москва пересмотрела приоритеты и ориентируется на переход к электрическим видам общественного транспорта: это и проекты развития метро, создания речного, а также городского железнодорожного транспорта — МЦК и МЦД. Отдельный проект — создание общественных пространств с минимальным количеством автомобилей.

Все это в совокупности снижает потребность людей использовать личный транспорт, уменьшает количество машин на дорогах.

Также были приняты меры, связанные с улучшением экологического парка города. Москва активно закупает автобусы экологического класса «Евро-5». Сейчас в столице постоянно пополняется парк электробусов, на повестке дня — переход на водоробусы.

Еще одна мера — развитие дорожной сети. Благодаря появлению новых автотрасс, эстакад, автотоннелей, дорог-дублеров существенно уменьшается количество пробок и заторов. Выбросы от автомобиля в пробке могут возрастать в два-три раза. Теперь такое происходит реже. Столице удалось решить проблему избыточного пробега машин. Стало больше возможностей добраться до нужной точки быстрее, преодолев меньшее расстояние. Не приходится делать лишний крюк — и выбросов меньше.

И конечно, свою роль сыграла модернизация промышленных предприятий. Существенно развилась теплоэнергетика, перейдя на современные парогазовые установки.

Работа вакуумно-уборочной техники, высокие стандарты содержания городских улиц привели к тому, что в атмосфере стало меньше пыли — это тоже оказывает значимый экологический эффект.

Эксперты отмечают, что благодаря совокупности этих решений концентрация основных загрязняющих веществ — оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы — снизилась в два раза.

Фото: Pixabay

— Машины обновляются, — объясняет изменения качества воздуха руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. — Если в 2010 году на улицах было около 20 процентов автомобилей «Евро-4», то сейчас машин с двигателями класса «Евро-4» и «Евро-5» — более 70 процентов. И это я говорю только про частный парк.

А в государственном появились электробусы. 800 уже запущено по маршрутам города. В этом году их будет под тысячу. Мы создаем электроструктуру. Если раньше было страшно выехать на электромобиле за пределы Московской кольцевой автодороги, то сейчас потихоньку создаются условия. По России в целом уже можно перемещаться на электрическом транспорте. Не по всем дорогам, правда. Но такие задачи не за одну секунду решаются. Они воплощаются многие годы. Сразу увидеть эффект невозможно. Поэтому система экологического мониторинга и нужна. У нас банк данных с 2004 года. За 17 лет мы можем делать какие-то выводы.

В общем, опыт у нас есть, и пришло время им делиться.

Руководитель Департамента природопользования Антон Кульбачевский и министр экологии Московской области Андрей Разин считают, что это только начало сотрудничества на новом уровне.

— У Мосэкомониторинга есть сайт, где каждые 20 минут обновляется информация со всех станций на территории старой Москвы, — говорит Антон Кульбачевский. — Информация открыта. Ведь у жителей есть конституционное право на доступ к экологической информации. Раньше у нас был более профессиональный сайт — обывателю было тяжело, заглянув туда, понять, как работают станции, сравнить с нормативом. Сейчас мы его максимально упростили, сделали дружелюбным и комфортным. Любой человек без образования, навыков и знаний может найти и понять информацию.

В Подмосковье тоже эта база сформируется — и тогда будет проще планировать дальнейшие совместные действия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 10 лет концентрация оксида углерода в воздухе сократилось в 2,1 раза, оксида азота — также в 2,1 раза, диоксида азота — в 1,3 раза, диоксида серы — в 1,4 раза. Интересно, что значение этих показателей связано с движением автотранспорта. В период режима самоизоляции концентрация веществ рядом с автотрассами была еще менее значительной. Оксида углерода и диоксида азота было в полтора раза меньше обычного уровня, оксида азота — в 2,2 раза меньше.

ФАКТЫ

В Московской области в этом году установили 119 постов для контроля загрязнения атмосферного воздуха, еще 87 станций будет установлено до конца года. 15 мобильных постов установили за счет средств бюджета Москвы.

Первая станция экологического мониторинга появилась в столице в 1995 году.

В Москве есть три передвижные лаборатории. Это микроавтобусы, внутри которых установлено необходимое оборудование. Они также работают круглосуточно. Собирают данные в недоступных районах, передвигаются по маршрутам, составленным на основе обращений москвичей. Кроме того, они измеряют уровень шума.

Воду вручную проверяют в 66 контрольных створах на Москве-реке и ее притоках.

В период навигации данные о загрязнениях собирает и теплоход «Экопатруль».

РЕПЛИКА

За десять лет воздух мегаполиса стал чище

Полина Захарова, директор Мосэкомониторинга:

— Валовые выбросы в атмосферный воздух и от транспорта, и от промышленности в совокупности сократились. Если мы посмотрим в прошлое, то примерно десять лет назад валовые выбросы в атмосферу оценивались в Москве в один миллион тонн. Сейчас это 380 тысяч тонн.

Получается, что за десять лет они снизились примерно на 60 процентов. Есть еще вторая группа показателей, которые описывают изменения состояния атмосферного воздуха. Их как раз измеряют автоматические станции контроля загрязнения воздуха.

За десять лет Москва достигла очень больших результатов в сокращении концентрации этих веществ в атмосфере. Если говорить сразу по всем веществам, то их количество снизилась в два раза.

Есть только одно вещество, которое пребывает в достаточно стабильном состоянии. Оно всегда находится на максимально низком уровне — примерно одна десятая. Вещество называется диоксидом серы. Так происходит потому, что основные источники выброса диоксида серы — объекты теплоэнергетики. А в Москве используют самое экологичное топливо — природный газ. Выбросы диоксида серы при его применении всегда чрезвычайно малы.

Появление станций АСКЗА будет очень полезным для Москвы и Московской области. Впервые система мониторинга охватывает весь столичный регион. Вместе мы сможем намного эффективнее работать над улучшением качества воздуха. На качество полученных данных и измерений новые станции не повлияют. Однако благодаря их появлению получится расширить информацию, которую мы будем получать о конкретной локации на территории в целом. Данные мы сможем использовать для улучшения качества воздуха.