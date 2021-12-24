Кондратюк стал чемпионом России по мужскому одиночному фигурному катанию

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Марк Кондратюк завоевал золото чемпионата России по фигурному катанию в мужском одиночном катании. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 24 декабря.

Фигурист за произвольную программу получил 186,60 балла, в сумме набрал 284,37. Этого хватило для первого места — Кондратюка не догнали чемпион России прошлого года Михаил Коляда (283,70). Бронза досталась Андрею Мозалеву (278,28). За ними следуют Евгений Семененко с 274,28 балла, Петр Гуменник (267,45), Александр Самарин (264,73), Дмитрий Алиев (251,40) и Макар Игнатов (250,77).

Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Петербурге с 23 по 25 декабря, передает РИА Новости.

22 декабря олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев впервые рассказал о том, как на него напали. Соловьев увидел, что незнакомые молодые люди нецензурно выражаются и пристают к его подругам. Спортсмен попросил ребят не выражаться и вести себя прилично. В ответ на это двое парней стали «резко хамить и отвечать резким образом».