«Мне прилетело два удара»: фигурист Соловьев рассказал о том, как на него напали

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев впервые рассказал о том, как на него напали. Интервью со спортсменом опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По словам Соловьева, он вышел на улицу ни минуту позже, чем его девушка (керлингистка Анна Сидорова — прим. «ВМ») и ее подруга. Там он увидел, что незнакомые молодые люди нецензурно выражаются и пристают к девушкам. Спортсмен попросил ребят не выражаться и вести себя прилично. В ответ на это двое парней начали «резко хамить и отвечать резким образом».

В какой-то момент один из агрессоров толкнул фигуриста, после чего тот упал. Затем он встал и попытался вразумить молодых людей.

— Без каких-то угроз сказал им, чтобы вели себя поспокойнее, иначе могут быть последствия... Мне прилетело два удара и я решил, что надо вызвать полицию, — заключил Соловьев.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

До этого стало известно, что один из нападавших на Соловьева — 17-летний студент Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) при Минюсте по имени Владислав. Минувшем летом его зачислили на 1-й курс по специальности «Судебная и прокурорская деятельность».

Нападение на фигуриста Соловьева

21 декабря 32-летний фигурист Дмитрий Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. Вскоре полиция задержала подозреваемых в избиении спортсмена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Менеджер фигуриста рассказала, что Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы в среднетяжелом состоянии с многочисленными ушибами, гематомами и сотрясением мозга.

По словам девушки спортсмена Анны Сидоровой, Соловьев проведет в больнице минимум десять дней. Также известно, что следователи уже допросили Соловьева и Сидорову о произошедшем инциденте.

На счету фигуриста победа в Олимпийских играх в Сочи, серебряная медаль Игр в Пхенчхане. Также Соловьев является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду.