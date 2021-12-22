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Один из нападавших на фигуриста Соловьева учился на судью

Илья Ашуров

Происшествия
Один из нападавших на фигуриста Соловьева учился на судью
Фото: instagram/dmitry_solovyev

Раскрыта личность одного из задержанных за нападение на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом стало известно в среду, 22 декабря.

По данным «МК», на спортсмена напал 17-летний студент Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) при Минюсте по имени Владислав. Минувшем летом его зачислили на 1-й курс по специальности «Судебная и прокурорская деятельность».

Примечательно, что второго задержанного также зовут Владислав. Оба молодых человека приехали в Москву из Читы. Они проживают в элитных домах в районе Ходынского парка.

Нападение на фигуриста Соловьева

21 декабря 32-летний фигурист Дмитрий Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. Вскоре полиция задержала подозреваемых в избиении спортсмена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Менеджер фигуриста рассказала, что Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы в среднетяжелом состоянии с многочисленными ушибами, гематомами и сотрясением мозга.

По словам девушки спортсмена Анны Сидоровой, Соловьев проведет в больнице минимум десять дней. Также известно, что следователи уже допросили Соловьева и Сидорову о произошедшем инциденте.

На счету фигуриста победа в Олимпийских играх в Сочи, серебряная медаль Игр в Пхенчхане. Также Соловьев является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду.

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