«Гематомы, ушибы, ссадины»: стали известны последние подробности о состоянии фигуриста Дмитрия Соловьева

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Избитый в Москве фигурист Дмитрий Соловьев нуждается в повторном и детальном обследовании врачей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила его пиар-менеджер Елена Болотова, комментируя состояние здоровья спортсмена.

По ее словам, Соловьев в настоящее время находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы в среднетяжелом состоянии с многочисленными ушибами, гематомами и сотрясением мозга. Врачи пока не уточняют, сколько времени спортсмену понадобится для восстановления:

— Дмитрий нуждается в более детальном и повторном обследовании. Пока его состояние среднетяжелое. У него сотрясение мозга, многочисленные гематомы и ушибы, глубокие ссадины. Пока он не будет полностью обследован, никто не может прогнозировать, когда он сможет восстановиться и вернуться в спорт.

Болотова также не уточнила, сможет ли спортсмен продолжить участие в многочисленных шоу о фигурном катании, в которых он был задействован:

— Сейчас речь о проектах вообще не идет. Главное, чтобы ему вернули здоровье.

Также собеседница «ВМ» раскрыла подробности инцидента, в результате которого фигурист был избит.

— Девушка Дмитрия Анна Сидорова вместе с подругами выходила из кафе, а на улице к ним начали приставать агрессивно настроенные молодые люди. Когда они начали грубить девочкам, Дмитрий заступился за них, после чего словесная перепалка переросла в драку.

По словам Болотовой, молодые люди набросились на Дмитрия и повалили его на землю:

— Сбив его с ног, они начала избивать Димку ногами.

Девушку, по ее словам, нападавшие не тронули.