«Гематомы, ушибы, ссадины»: стали известны последние подробности о состоянии фигуриста Дмитрия Соловьева
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Избитый в Москве фигурист Дмитрий Соловьев нуждается в повторном и детальном обследовании врачей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила его пиар-менеджер Елена Болотова, комментируя состояние здоровья спортсмена.
По ее словам, Соловьев в настоящее время находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы в среднетяжелом состоянии с многочисленными ушибами, гематомами и сотрясением мозга. Врачи пока не уточняют, сколько времени спортсмену понадобится для восстановления:
— Дмитрий нуждается в более детальном и повторном обследовании. Пока его состояние среднетяжелое. У него сотрясение мозга, многочисленные гематомы и ушибы, глубокие ссадины. Пока он не будет полностью обследован, никто не может прогнозировать, когда он сможет восстановиться и вернуться в спорт.
Болотова также не уточнила, сможет ли спортсмен продолжить участие в многочисленных шоу о фигурном катании, в которых он был задействован:
— Сейчас речь о проектах вообще не идет. Главное, чтобы ему вернули здоровье.
Также собеседница «ВМ» раскрыла подробности инцидента, в результате которого фигурист был избит.
— Девушка Дмитрия Анна Сидорова вместе с подругами выходила из кафе, а на улице к ним начали приставать агрессивно настроенные молодые люди. Когда они начали грубить девочкам, Дмитрий заступился за них, после чего словесная перепалка переросла в драку.
По словам Болотовой, молодые люди набросились на Дмитрия и повалили его на землю:
— Сбив его с ног, они начала избивать Димку ногами.
Девушку, по ее словам, нападавшие не тронули.