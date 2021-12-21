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«Страшно выходить на улицу»: девушка фигуриста Соловьева прокомментировала его избиение

Виктория Храменкова

Происшествия
«Страшно выходить на улицу»: девушка фигуриста Соловьева прокомментировала его избиение
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Во вторник, 21 декабря, возле караоке-клуба в Весковском переулке в центре Москвы фигурист Дмитрий Соловьев заступился за свою девушку, а в результате завязалась драка. Девушка спортсмена Анна Сидорова, двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира по керлингу рассказала подробности избиения фигуриста.

Она сообщила, что изначально состояние спортсмена оценивалось как среднетяжелое. Только позже врачи подтвердили сильную травму головы — гематому мозга.

— Неизвестно, как эта гематома будет вести себя дальше. Сейчас, поздно вечером, ему назначено очередное КТ головного мозга, врачи ставят капельницы, делают уколы, — сказала керлингистка.

Минимум десять дней спортсмен проведет в больнице. Также известно, что следователи уже допросили Соловьева и Сидорову о произошедшем инциденте.

— Честно говоря, страшно становится даже на улицу выходить. Мы никого не трогали, ничего не делали. Я просто поражаюсь, как Дима продолжал сохранять спокойствие даже в тот момент, когда его неоднократно задирали, били. Он понимал, что так вопросы не решаются в цивилизованном мире. Страшно и очень неприятно, что это коснулось нас. Да, история уже получила большой резонанс. Но я считаю, что мы поступили правильно, не став замалчивать ее и написав заявление. Другие люди должны увидеть на этом примере, что так себя вести нельзя и такого быть не должно, — подчеркнула спортсменка.

21 декабря сообщалось, что Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. На счету 32-летнего фигуриста победа в Олимпийских играх в Сочи, серебряная медаль Игр в Пхенчхане. Также Соловьев является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду.

Менеджер фигуриста рассказала, что в настоящее время Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы в среднетяжелом состоянии с многочисленными ушибами, гематомами и сотрясением мозга. Врачи пока не уточняют, сколько времени спортсмену понадобится для восстановления.

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