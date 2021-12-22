Возбуждено уголовное дело в отношении виновных в избиении фигуриста Соловьева

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Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении двух мужчин, причастных к избиению фигуриста Дмитрия Соловьева. Инцидент произошел в центре Москвы во вторник, 21 декабря.

— Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного органами полиции по факту причинения телесных повреждений Дмитрию Соловьеву, по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений), — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале надзорного ведомства.

21 декабря сообщалось, что Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. На счету 32-летнего фигуриста победа в Олимпийских играх в Сочи, серебряная медаль Игр в Пхенчхане. Также Соловьев является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду.

Менеджер фигуриста рассказала, что в настоящее время Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы в среднетяжелом состоянии с многочисленными ушибами, гематомами и сотрясением мозга. Врачи пока не уточняют, сколько времени спортсмену понадобится для восстановления.