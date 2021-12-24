Столичный остеопат лишился 275 тысяч рублей, поверив «благодарному» клиенту

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Московский врач-остеопат попался на удочку мошенника, который пришел к нему на прием под видом клиента. В результате специалист заплатил 275 тысяч рублей за страховку автомобиля, который мужчина пообещал подарить ему в качестве благодарности.

Жертвой мошенника стал 40-летний судмедэксперт, подрабатывающий остеопатом в частной клинике. По данным Telegram-канала Shot, к нему на прием пришел мужчина, который представился Кареном Карапетяном. Врачу пришлось поверить тому на слово, так как клиент сообщил, что забыл дома паспорт.

Через некоторое время после проведенного сеанса мужчина позвонил врачу и начал петь дифирамбы его профессионализму. Свою благодарность он захотел выразить в дорогостоящем подарке — автомобиле марки Lexus LX.

По словам пациента, машину ему должны были привезти из Санкт-Петербурга через два дня. Мужчина попросил врача взять на себя расходы лишь по оформлению страховки. Внушительная сумма — 275 тысяч рублей, не смутила врача, и он согласился.

Позже «благодарный пациент» вновь позвонил остеопату и сообщил, что автомобиль ждет его в отделе ТО, где его нужно поставить на учет. Так как врач был занят, мужчина вновь предложил свои услуги — зарегистрировать иномарку. За это он попросил еще 70 тысяч рублей. После этого предложения судмедэксперт понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Мошенника ищут, сообщает Telegram-канал Shot.

До этого сообщалось, что жительница столицы отдала 150 тысяч рублей, чтобы помочь подруге, которая якобы попала в ДТП.