Поверенного в делах Украины вызвали в МИД России из-за теракта во Львове

Фото: МИД РФ

Временный поверенный в делах Украины в Москве был вызван в МИД России после теракта против российского генконсульства во Львове. Об этом заявили в МИД РФ в пятницу, 24 декабря.

— Сегодня, 24 декабря, в 02:30 по местному времени против Генерального консульства России во Львове был совершен террористический акт. Неизвестный бросил в направлении входа на территорию учреждения бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения, — говорится в сообщении.

Никто из сотрудников не пострадал в результате инцидента. Однако произошедшее является прямым нарушением Венской конвенции со стороны Украины, подчеркнули в министерстве. Подобная акция, по мнению ведомства, стала следствием нагнетания русофобской истерии в стране.

Генконсульство направило ноту в региональное представительство МИД Украины с требованием принять меры по усилению безопасности учреждения. Временно поверенному заявили протест и выразили требования о выполнении международных обязательств.

Министерство выразило надежду, что Киев предпримет необходимые шаги по привлечению виновных к ответственности. Украина должна извиниться за невыполнение обязательств по обеспечению безопасности, отмечается на сайте МИД.