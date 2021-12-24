Сын Максима Дрозда идет на поправку
Известный по сериалу «Ликвидация» актер Максим Дрозд сообщил, что его сын, Егор Дрозд, идет на поправку после получения тяжелой травмы. Соответствующий пост Дрозд старший выложил на своей странице в Instagram.
Также актер поблагодарил аудиторию социальной сети за поддержку его сына в трудные времена.
— Сын поправляется, слава богу все нормализуется, речь идёт о выписке из больницы, — пишет Дрозд старший в Instagram.
Егор Дрозд, по сообщениям РИА Новости, с кем–то подрался и после инцидента почувствовал себя плохо. На данный момент полиция продолжает расследование и устанавливает подробности произошедшей драки.
У 24-летнего мужчины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга средней тяжести, субдуральная гематома, контузия левой лобной доли головного мозга, перелом клиновидной кости черепа, перелом височной кости, а также теменной кости, кровоподтек под правой глазницей. Кроме этого, у Егора возможен перелом основания черепа.