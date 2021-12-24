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Сын Максима Дрозда идет на поправку

Георгий Соланович

Общество
Сын Максима Дрозда идет на поправку
Фото: Instagram / Максим Дрозд

Известный по сериалу «Ликвидация» актер Максим Дрозд сообщил, что его сын, Егор Дрозд, идет на поправку после получения тяжелой травмы. Соответствующий пост Дрозд старший выложил на своей странице в Instagram.

Также актер поблагодарил аудиторию социальной сети за поддержку его сына в трудные времена.

— Сын поправляется, слава богу все нормализуется, речь идёт о выписке из больницы, — пишет Дрозд старший в Instagram.

Егор Дрозд, по сообщениям РИА Новости, с кем–то подрался и после инцидента почувствовал себя плохо. На данный момент полиция продолжает расследование и устанавливает подробности произошедшей драки.

У 24-летнего мужчины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга средней тяжести, субдуральная гематома, контузия левой лобной доли головного мозга, перелом клиновидной кости черепа, перелом височной кости, а также теменной кости, кровоподтек под правой глазницей. Кроме этого, у Егора возможен перелом основания черепа.

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