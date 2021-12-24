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Ряду автобусных маршрутов в Москве с 27 декабря изменят режим работы

Георгий Соланович

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Ряду автобусных маршрутов в Москве с 27 декабря изменят режим работы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Несколько автобусных маршрутов претерпят изменения в Москве, также изменится режим работы ряда столичных остановок. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города в пятницу, 24 декабря.

С 27 декабря автобусы № 715 начнут курсировать по полному маршруту. Короткие рейсы м82к появятся на маршруте м82 по будням. Они будут следовать в сторону станции метро «Красногвардейская» от улицы Генерала Белова, обратно пассажирам придется воспользоваться автобусом м82.

Изменится и время выезда м82 и м82к: от 14-го микрорайона Орехово-Борисова первый автобус отправится в 4:45, короткий рейс начнет свое движение от 7-го микрорайона Орехово-Борисова в 5:11. Согласно сообщению пресс-службы, имеются и другие изменения.

— Автобусы по ул. Шипиловская и Задонскому проезду ходят чаще. Магистральные автобусы в Орехово-Борисово начинают ходить раньше. Все автобусы № 715 ходят по полному маршруту, — передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в связи с открытием БКЛ пассажиры больше не увидят автобус № 715к на улицах города.

Некоторые автобусные маршруты и остановки для общественного транспорта изменят свой график работы в разных местах Москвы и с 25 декабря. Например, автобусы более не будут подъезжать к станции метро «ЦСКА».

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