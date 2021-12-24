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Захарова объявила о протесте Японии из-за выставки о Курилах в Токио

Иван Юминов

В мире
Захарова объявила о протесте Японии из-за выставки о Курилах в Токио
Фото: МИД РФ

Представителю посольства Японии в Москве выразили 17 декабря протест из-за открытия выставки о Курилах в Токио. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 24 декабря.

— В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии. Акцентировано, что, несмотря на официальное предупреждение МИД России по поводу аналогичного мероприятия в 2020 году, японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг, в очередной раз не найдя для размещения среди экспонатов места таким документам, как Акт о капитуляции 1945 года, по которому Япония обязалась «честно выполнять условия Потсдамской декларации», Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от всех претензий на Курилы, а также Устав ООН, бесповоротно закрепивший суверенитет нашей страны над островами, — рассказала дипломат.

Японскому дипломату также выразили озабоченность из-за совместных с США учений страны около острова Хоккайдо. Их проведение поблизости с границей России вынуждает рассматривать это как вызов и угрозу безопасности, приводит слова Захаровой сайт МИД.

6 ноября вице-премьер России Юрий Трутнев заявил, что разговоры о сдаче в аренду Курильских островов некорректны, все территории для инвестиционных проектов там будут распределяться под контролем правительственной комиссии. По его словам, Курилы принадлежали и будут принадлежать России.

Вице-премьер также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина правительство подготовило законопроект о создании льготного преференциального режима на островах. Россия продолжит осваивать Курилы, а также привлекать туда отечественных и иностранных инвесторов, заключил полпред.

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