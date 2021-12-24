Суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчины в Химках

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Суд арестовал 43–летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жителя городского округа Химки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, вечером 4 ноября 2021 года в микрорайоне Клязьма-Старбеево конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку между вооруженными группами. В ходе стрельбы один из участников получил сквозное ранение и скончался на месте. Второй потерпевший выжил и был доставлен в больницу.

Врадий уточнила, что подозреваемый был задержан на территории Республики Дагестан.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России добавила, что в ходе осмотра места происшествия, криминалисты обнаружили 24 гильзы, два шарика от травматического оружия и две пули. Следствие провело допрос свидетелей и в скором времени обратится к суду с целью избрания меры пресечения.

21 декабря в Москве задержали 31–летнего гражданина, также подозреваемого в убийстве в Химках. По данным следствия, мужчина имел личную неприязнь к погибшему.