Нелегально построенный шиномонтаж снесли на севере Москвы

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Незаконно возведенный шиномонтаж снесли в районе Сокол на севере Москвы по решению судебной инстанции. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский уточнил, что изначально участок, на котором без разрешающей строительство документации возвели шиномонтаж, был предназначен для обслуживания железнодорожного транспорта. Незаконная постройка располагалась по адресу улица Панфилова, владение 3б, строение 1а.

Арбитражный суд Москвы признал здание незаконным и обязал владельца снести самострой, после чего собственник принял меры и демонтировал шиномонтаж. В пресс-службе отметили, что за 2021 год это уже 46 незаконная постройка в Москве.

19 декабря начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский заявил о демонтаже незаконной постройки площадью 50,5 квадратных метра на территории музея-заповедника «Царицыно». В судебном порядке объект был признан самостроем, а владельца обязали освободить территорию и провести демонтаж.