Эксперты рассказали о полезных свойствах имбиря

Фото: pixabay.com/ru

Эксперты рассказали о полезных для человеческого организма свойствах имбиря. Об этом сообщает новостной портал Food News.

Корень имбиря может помочь людям избавиться от головной боли. Более того, имбирь оказывает положительное влияние на человеческий мозг — антиоксиданты не пропускают в мозг высокоактивные молекулы.

Пряность также улучшит человеческие память и внимание, защитит человека от такой болезни, как депрессия, — корень имбиря способствует выработке серотонина, который регулирует настроение. К тому же продукт защищает человеческий организм от осложнений, вызванных диабетом, передает Food News.

24 декабря доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, почему зеленый горошек так полезен для здоровья. В продукте, по словам эксперта, много железа и молибдена, которые имеют прямое отношение к кроветворению, а дефицит железа — это серьезная проблема, которая вызывает анемию.

При этом даже в консервированном виде продукт остается полезным, главное — не сочетать его с большим количеством сахара и жира.