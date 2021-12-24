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Появились подробности дела о взрывчатке в подъезде дома в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Появились подробности дела о взрывчатке в подъезде дома в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Самодельное взрывное устройство в доме на северо-востоке Москвы оставил А. Дашков, употреблявший наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в пятницу, 24 декабря.

— Оказалось, что это наркоман со стажем — 31-летний А. Дашков. Мужчина узнал о том, как собирать взрывные устройства, в интернете, там же нашел, где можно купить компоненты для «бомбы», — говорится в сообщении.

При этом устройство не сработало — по результатам экспертизы, оно могло лишь вспыхнуть. Правоохранители нашли в квартире мужчины 17 свертков с наркотиками, а суд арестовал его на два месяца, отмечает «112».

19 декабря СМИ сообщили, что самодельную взрывчатку обнаружили в доме на северо-востоке Москвы. Устройство на улице Изумрудной состояло из нескольких элементов, а также проводов. Специалистам вскоре удалось обезвредить устройство.

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