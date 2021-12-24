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Оксана Лут назначена первым замминистра сельского хозяйства

Виктория Храменкова

Политика
Оксана Лут назначена первым замминистра сельского хозяйства
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Должность первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации теперь занимает Оксана Лут. Ранее это место занимал Джамбулат Хатуов. Он был освобожден от должности по собственной просьбе. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

— Освободить Хатуова Джамбулата Хизировича от должности первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе, — следует из документа.

В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин уволил статс-секретаря — замглавы Минспорта Ксению Машкову из-за грубого нарушения должностных обязанностей.

Указанный подпункт подразумевает однократный прогул или отсутствие на работе без уважительных причин более четырех часов подряд, отмечается на портале правовой информации.

26 июля премьер-министр уволил Алексея Доценко — заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. В документе отмечается, что Доценко освободили от должности по его просьбе. В документе отмечается, что Доценко освободили от должности по его просьбе. Он занимал пост заместителя руководителя ФАС с 2012 года.

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