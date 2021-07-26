Мишустин освободил Алексея Доценко от должности замруководителя ФАС

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Алексея Доценко от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Соответствующее распоряжение Мишустина было опубликовано в понедельник, 26 июля, на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Доценко освободили от должности по его просьбе. Он занимал пост заместителя руководителя ФАС с 2012 года.

До этого президент России Владимир Путин назначил начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на должность заместителя министра внутренних дел страны.

При этом 1 мая Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС генерал-полковника Павла Барышева.