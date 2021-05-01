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Путин освободил от занимаемой должности генерал-полковника Барышева
Фото: Администрация президента РФ

Путин освободил от занимаемой должности генерал-полковника Барышева

Илья Ашуров

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя главы МЧС генерал-полковника Павла Барышева. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации в субботу, 1 мая.

— Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий, — говорится в тексте документа.

Также отмечается, что указ вступает в силу с момента его подписания.

Павел Барышев занимал пост замглавы МЧС со 2 февраля 2017 года.

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