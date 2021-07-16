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Владимир Путин назначил Андрея Храпова заместителем главы МВД

Иван Юминов

Политика
Владимир Путин назначил Андрея Храпова заместителем главы МВД
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на должность заместителя министра внутренних дел страны. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 16 июля.

— Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

При этом с должности освобожден замглавы МВД генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин, отмечается в документе на портале.

Храпов возглавлял ГУНК МВД с 2016 года. Он является выпускником президентской программы подготовки кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

1 мая Путин освободил от должности заместителя главы МЧС генерал-полковника Павла Барышева.

В начале июля президент также наградил заместителя мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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