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Эксперт рассказала, какие маски не защищают от штамма «омикрон»

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт рассказала, какие маски не защищают от штамма «омикрон»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В защите от штамма «омикрон» практически бесполезны тканевые маски. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявила профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь.

Также она высказала мнение, что маски из ткани являются просто украшением.

— Необходимо надевать трехслойную хирургическую маску, которую в США можно приобрести в большинстве аптек и некоторых продуктовых магазинах, — отметила профессор в эфире телеканала CNN.

Кроме этого, Вэнь подчеркнула, что если очень хочется надеть именно тканевую маску, то можно носить ее поверх хирургической.

— При большом скоплении людей эксперт советует использовать маски и респираторы класса N95, поскольку такие защитные средства лучше препятствуют попаданию мелких частиц в носоглотку, — напомнила эксперт.

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21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.

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