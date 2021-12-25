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Экстренное предупреждение действует в Москве из-за снегопада

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
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Экстренное предупреждение действует в Москве из-за снегопада
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

В столице до полудня субботы, 25 декабря, будет действовать экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В это время в Москве ожидается снег, местами метель. Также порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Кроме этого, МЧС предупреждает, что на дорогах возможно образование гололедицы, а также снежных заносов.

Для того, чтобы обезопасить себя и свой автомобиль, спасатели рекомендуют автовладельцам снизить скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров на трассе и парковать транспорт вдали от деревьев.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве. По его словам, в ночь на 1 января москвичей ожидает похолодание до минус 17 градусов. В последний день 2021 года прогнозируются слабые порывы ветра и минус 9–14 градусов в дневные часы. Такая температура на пять–семь градусов ниже климатической нормы для данного периода. Однако 1 января станет теплее. В городе ожидается до минус 10 градусов.

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