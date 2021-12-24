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Синоптик рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве

Виктория Сикерина

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Синоптик рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москвичей ожидает похолодание до минус 17 градусов в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что в последний день 2021 года прогнозируются слабые порывы ветра и минус 9–14 градусов в дневные часы. Такая температура на пять–семь градусов ниже климатической нормы для данного периода.

Однако 1 января станет теплее. В городе ожидается до минус 10 градусов.

Вильфанд добавил, что в грядущие выходные дни и в понедельник температура воздуха опустится до минус семи градусов. Также в Москве ожидаются мощные заряды снега, пишет РИА Новости.

Московских автовладельцев предупредили о сильных заторах на дорогах вечером 24 декабря из-за обильных осадков в виде снега и неблагоприятных для транспортной безопасности погодных условий. В пятницу вечером в городе начнется обильный снегопад, который продлится до утра субботы. Из-за этого на дорогах ожидается ухудшение видимости, а также метель и гололед.

Из-за непогоды столичные коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

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