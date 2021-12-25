Пенсионный фонд напомнил о прибавке к пенсии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В России жители села могут получить прибавку к своей пенсии на 25 процентов. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Отмечается, что перерасчет выплат происходит автоматически, поэтому обращаться в ПФР не нужно.

— Для того, чтобы россиянам получить надбавку в 25 процентов, необходимо иметь стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером, — объяснил фонд на своей странице во «ВКонтакте».

Кроме этого, при подсчете общего стажа суммируется работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях. В данный список вошли порядка 500 профессий.

Также в Пенсионном фонде отметили, что если человек работал до 1992 года, то она включается в сельский стаж независимо от наименования занимаемой должности, специальности или профессии.

Ранее заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и области Марина Тарасова напомнила о том, что в 2022 году право на страховую пенсию будут иметь женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины 61,5 лет. Чтобы получать пенсию по старости, нужно соблюдение таких условий, как достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента.