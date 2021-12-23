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Путин: Правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий

Иван Юминов

Сюжет: 

Пресс-конференция Владимира Путина — 2021
Экономика
Путин: Правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий
Фото: Youtube / Москва 24

Правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря.

— Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем, — приводит слова Путина сайт Кремля.

14 декабря глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что рост цен на продукты питания в России удается сдерживать благодаря принятым правительством мерам поддержки. Среди этих мер — демпферные пошлины на зерно и растительное масло, а также запретительная пошлина на экспорт семечки, уточнил он. Важно не допускать дефицита продуктов в результате регулирования цен на продовольствие, заключил министр.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.

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