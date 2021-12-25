Врач перечислил факторы, увеличивающие риск заражения коронавирусом

Фото: PHOTOXPRESS

Хронический стресс, недостаток сна и курение могут увеличивать риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Он объяснил, что организм человека имеет защиту не только в виде кожи, но и в виде слизистых оболочек. Именно их качество определяет устойчивость ко многим вирусным заболеваниям.

— Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой и через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм, — подчеркнул терапевт.

Также увеличивает вероятность заболевания неправильное пищевое поведение у человека.

— Если человек неправильно питается, пьет мало воды и переедает, его постоянно мучает изжога, это приводит к тому, что кислота обжигает слизистые, приводит к их сухости, атрофичности, — добавил Хухрев в интервью с радио Sputnik.

Он пояснил, что такой человек больше подвержен вирусам, чем тот, у кого нет изжоги и пьет достаточно воды.

Кроме этого, увеличивает риск заражения COVID-19 и отсутствие привычки мыть руки перед едой. Посколько коронавирус имеет свойство передаваться через грязные руки. Сухой воздух и пыль в помещении — тоже могут быть факторами риска.

— Если редко убираться в квартире, не увлажнять воздух, не проветривать помещение и редко менять постельное белье, шансов на то, что ваши слизистые оболочки будут нездоровы и вирус проникнет в организм, будет больше, — советует врач.

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.