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МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет

Полина Долганова

Общество
МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет
Фото: Telegram / РИА Новости

Новый российский самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов осуществил свой первый полет. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе компании «Ростех».

Уточняется, что борт взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет прошел в штатном режиме.

— Внедренная для производства крыла МС-21 технология обладает рядом преимуществ. Она, по сравнению с традиционной автоклавной технологией, позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей, — говорится в сообщении.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров уточнил, что в общей сложности на создание российских материалов для композитного крыла самолета Минпромторг выделил 4,4 миллиарда рублей.

До конца года российское правительство выделит еще 44,6 миллиарда рублей на развитие передового двигателя-35. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания «О ходе реализации проектов в области авиационного двигателестроения» в Перми. Общая стоимость этого проекта превысит 224 миллиарда рублей. Разработчиком и производителем мотора выступает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех»).

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