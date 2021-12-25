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Британские медики назвали указывающий на рак дефект кожи

Полина Долганова

Общество
Британские медики назвали указывающий на рак дефект кожи
Фото: pixabay.com

Британские ученые нашли связь между рубцами на ладони человека и онкологическими заболеваниями. По словам врачей, такие особенности на руках могут свидетельствовать о наличии внутренних злокачественных новообразований как первых симптомов.

Медики уточняют, что в 90 процентах случаев рубцы появляются еще до того, как у пациента выявляют рак.

По мнению онкологов, рубцы могут указывать на папиллярно-пигментную дистрофию кожного покрова. Этот признак в 35 процентах случаев может говорить о наличии рака желудка, а в 11 процентах — свидетельствует о раке легких. Также дефекты на ладонях могут быть признаками опухоли в голове и в мочеполовых органах.

При этом ученые рекомендуют ни в коем случае не заниматься самолечением, а при наличии сомнений обязательно обращаться к специалистам, передает Express.

Недавно врач-онколог Михаил Мяснянкин заявил, что мужчинам следует регулярно обследоваться на рак с 45 лет, а женщинам — с 39 лет. По его словам, всем женщинам с 39 лет нужно исключать рак шейки матки и рак молочной железы посредством онкоцитологии у гинеколога и выполнения УЗИ, маммографии. Мужчинам с 45 лет необходимы консультация и обследование у уролога для исключения рака предстательной железы.

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