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«Слабонервным не смотреть»: Алсу упала с лошади во время съемок клипа

Полина Долганова

Общество
«Слабонервным не смотреть»: Алсу упала с лошади во время съемок клипа
Фото: instagram/alsou_a

Российская певица Алсу получила травму во время съемок нового клипа. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

Звезда появляется в кадре в образе бизнесвумен. Артистка предстает перед зрителями то в костюме конкуристки, то в образе роковой женщины в красном платье.

Некоторые трюки певица выполняла самостоятельно, например ездила на лошади верхом. Именно этот эксперимент мог стоить Алсу здоровья.

Во время съемок клипа на свою песню артистка упала с коня и приземлилась на спину.

— Слабонервным просьба до конца не смотреть, — предупредила певица в своем посте.

Травма оказалась не критичной, однако боль в спине еще долго мучила девушку.

— Буду пересматривать видео и напоминать себе: никогда больше не садиться на лошадь. Истории 18-летней давности — моего падения спиной на лед — видимо, мне не хватило… «Хочу красивые кадры, как я скачу галопом», — подумала я. Ну, теперь точно все! — поделилась Алсу.

Летом 2021 года певица Алсу впервые за длительное время опубликовала кадры, на которых запечатлена со своим сыном Рафаэлем. На видео певица танцует с сыном на руках. Поклонники восторженно приняли новую публикацию артистки, однако некоторые выразили недовольство тем, что она до сих пор не показывает лицо сына.

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