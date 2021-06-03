Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Алсу показала редкие кадры с единственным сыном
Фото: instagram/alsou_a

Алсу показала редкие кадры с единственным сыном

Татьяна Плотникова

Звезды

Певица Алсу впервые за длительное время опубликовала кадры, на которых запечатлена со своим сыном Рафаэлем.

В подписи к видео, опубликованном в Instagram, Алсу поздравляет всех с Днем защиты детей и желает всем детям мира здоровья и счастья.

Звезда крайне редко показывает фотографии и видео с Рафаэлем, которому в августе исполнится пять лет. При этом старшие дети певицы — дочери Сафина и Микелла — появляются на публике достаточно часто. Микелла Абрамова приняла участие в шоу «Голос. Дети» и выиграла его, однако с этой победой был связан громкий скандал.

Ранее Алсу трогательно поздравила Микеллу с 13-летием.

Читайте также: Алсу призналась, что контролирует соцсети дочерей

дети звездвидеоАлсу
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Все мнения
О проекте