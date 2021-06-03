Алсу показала редкие кадры с единственным сыном

Фото: instagram/alsou_a

Певица Алсу впервые за длительное время опубликовала кадры, на которых запечатлена со своим сыном Рафаэлем.

В подписи к видео, опубликованном в Instagram, Алсу поздравляет всех с Днем защиты детей и желает всем детям мира здоровья и счастья.

Звезда крайне редко показывает фотографии и видео с Рафаэлем, которому в августе исполнится пять лет. При этом старшие дети певицы — дочери Сафина и Микелла — появляются на публике достаточно часто. Микелла Абрамова приняла участие в шоу «Голос. Дети» и выиграла его, однако с этой победой был связан громкий скандал.

Ранее Алсу трогательно поздравила Микеллу с 13-летием.

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